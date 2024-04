A Noceto si potrà pagare con carta la ricarica della propria auto elettrica

Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, annuncia una novità per tutti gli e-driver dell’Emilia-Romagna: la funzionalità che consente di pagare la ricarica del proprio veicolo elettrico con carta di credito o debito è stata ampliata a 5 nuovi siti Ewiva presenti nelle province di Forlì Cesena, Reggio Emilia, Piacenza, Parma e Ravenna. Diventano, quindi, 13 le stazioni della regione in cui è attivo il comodo servizio. Anche in questi siti è possibile, quindi, pagare direttamente alla colonnina Ewiva in modalità contactless attraverso carte di debito, credito o prepagate dei circuiti Mastercard, Visa, Vpay e Maestro, o tramite Apple Pay e Google Pay, per un’esperienza di ricarica ancora più semplice. Infatti, il servizio incontra non solo alle necessità dei clienti occasionali, come i turisti e tutti coloro che hanno attivato un noleggio a breve termine di un mezzo elettrico, ma anche degli e-driver abituali che, in caso di emergenza, potrebbero aver bisogno di metodi di pagamento differenti per poter usufruire della ricarica. Non solo: si tratta di una soluzione ideale anche per chi ha deciso di optare per una ricarica a consumo, senza, quindi, sottoscrivere un abbonamento con un fornitore di servizi di ricarica (MSP).

“Rendere il servizio di ricarica sempre più accessibile: è questo il nostro obiettivo primario e siamo molto felici di poter annunciare un ulteriore ampliamento del servizio anche in Emilia-Romagna – ha dichiarato Federico Caleno, CEO di Ewiva -. Un numero sempre maggiore di e-driver potranno ora ricaricare in modo ancora più semplice, facile e veloce il proprio veicolo. Dagli utenti occasionali a chi decide di optare per un servizio a consumo, il progetto rispondere ad ogni esigenza di ricarica, liberando il desiderio di muoversi in elettrico”.

La nuova stazione sarà nel Comune di Noceto, Parcheggio Conad Superstore Piazza Calipari. Le stazioni di ricarica in cui è stata ampliata questa funzionalità, in linea con la normativa AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) della Commissione Europea, fanno parte del progetto europeo CEUC.