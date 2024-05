A Parma il 18,5% acquista una casa come investimento

L’analisi dei capoluoghi emiliani evidenzia come sia Ferrara la città con il più alto tasso di acquisti per investimento (22,5%), seguita da Forlì (21,4%) e da Bologna (19,5%). A Bologna, dopo anni di crescita, già a partire dal 2022 si registra un calo della percentuale di acquisti per investimento, determinato anche dall’importante rialzo dei prezzi delle abitazioni registrato in città già a partire dal 2021, ma che nel 2022 è stato tra i più alti in Italia. Parma è fuori dal podio regionale, con il 18,5%.

Nel 2022 in Emilia-Romagna il 13,8% delle compravendite è stato concluso da investitori, mentre abitazione principale e case vacanza compongono rispettivamente il 78,5% ed il 7,6% sul totale delle transazioni. Negli ultimi anni il tasso di acquisti per investimento in regione è aumentato, si passa infatti dal 10,1% del 2019 all’11,8% del 2022, per arrivare al 13,8% del 2023.

Analizzando le caratteristiche e le scelte di chi ha investito in Emilia-Romagna si registra che la fascia di età più attiva su questo segmento di mercato è quella compresa tra 45 e 54 anni (32,0%) e nel 69,8% dei casi si tratta di famiglie. La tipologia più acquistata per investimento è il bilocale con il 36,2% delle scelte, seguito dai trilocali con il 32,1% delle preferenze. In Emilia-Romagna l’87,9% di chi acquista per investimento lo fa in contanti, mentre il 12,1% delle compravendite avviene grazie all’ausilio di un mutuo bancario. Rispetto agli ultimi anni non si registrano particolari tendenze per quanto riguarda gli acquisti per investimento: la fascia di età più attiva sul mercato rimane quella compresa tra 45 e 54 anni, le tipologie più acquistate sono sempre state bilocali e trilocali. Nell’ultimo anno si evidenzia una crescita della percentuale di investitori che acquista in contanti, si passa infatti dall’81,1% del 2022 all’attuale 87,9%, tendenza determinata anche dall’aumento dei tassi di interesse sui mutui.