A Parma il 20% dei giovani tra i 15 e i 19 anni è senza lavoro

A Parma il 20% di giovani tra i 15 e i 29 anni è senza lavoro. Lo ha detto l'assessore alle Politiche del Lavoro Francesco De Vanna, durante la presentazione del convegno “Parma: la rete territoriale per l’occupazione giovanile”, organizzato dal Comune di Parma in collaborazione con l’Agenzia Regionale per il lavoro che si terrà il 2 febbraio a Palazzo del Governatore. "Stiamo cercando di capire esattamente nell’ambito di questo 20% qual è il dato effettivo dei ragazzi che non riescono a ottenere un contratto di lavoro - spiega De Vanna -. Noi sappiamo che nel territorio ci sono varie realtà impegnate nella costruzione di politiche di promozione della occupazione giovanile. Abbiamo la necessità di mettere a sistema queste diverse realtà, di coordinarle e di direzionarle anche sul versante che l’amministrazione ha scelto di considerare strategico: quello appunto di fare incontrare domanda delle imprese e l'offerta delle nuove generazioni. Sappiamo che nella fascia tra i 15 e 18 anni ci sono vari studenti e studentesse che abbandonano gli studi senza però intercettare l’offerta di lavoro concreta ed è lì che noi dobbiamo, come Amministrazione, cercare di intervenire, salvando questi giovani che se non intercettano un’offerta concreta di lavoro rischiano di essere relegati ai margini della società, in generale".