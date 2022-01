A Parma la app delle Poste che elimina le code

Parma e la sua provincia sono all'avanguardia in regione per quanto riguarda digitale e sostenibilità del sistema postale. La rete multicanale e la rete fisica rappresentano ad oggi il fiore all'occhiello di una provincia che sta puntando sempre più sul digitale, senza tralasciare la rete fisica. Un punto fermo. Per il direttore della filiale di Via Pastrengo, Marco Lombardi, le opportunità per i clienti si rinnovano periodicamente. Tra queste, l’idea di una app che permette di eliminare le cose e le attese.

“Questo avviene in 32 uffici della nostra provincia che sono dotati di un gestore attese evoluto - spiega il direttore - questo sistema da’ la possibilità di potersi prenotare non solo presentandosi fisicamente in filiale, ma anche potendolo fare sfruttando la app attraverso una schedulazione che permette di mettersi in coda digitalmente. La app mi dice quante persone in quel momento ho davanti a me in attesa nell’ufficio e sarà la app stessa che mi dirà quando avvicinarmi all’ufficio in questione per poter ridurre al minimo il tempo di attesa”.