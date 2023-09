"A Parma per gli studenti è un inferno: impossibile trovare casa"

"Oggi sono andata a vedere un monolocale, in attesa di risposta". Veronica (nome di fantasia) non sa più dove guardare e a chi rivolgersi per trovare una casa a Parma. Quella dove abitava con una collega di corso l'ha lasciata perché la proprietaria aveva intenzione di venderla. "Peccato che nel giro di poche settimane, guardando gli annunci, l'ho ritrovata tra gli appartamenti in affitto con un costo superiore di duecento euro rispetto a quanto pagassimo noi. Avrebbe potuto raccontare le sue reali intenzioni, avremmo parlato e non ci saremmo trovati in questa situazione se l'avesse fatto". Veronica ha 24 anni, frequenta il corso di Scienze e tecnologie alimentari e racconta a ParmaToday.it la storia che accomuna centinaia di studenti alla ricerca di una stanza. "La situazione sta degenerando - spiega - ci sono prezzi insostenibili: ti vendono un bilocale a 800 euro o un monolocale a prezzi esagerati. Tanti di questi sono catapecchie. L'agenzia si prende due mensilità, quando va bene una e mezza. Solo chi si mette la mano sulla coscienza ha prezzi giusti, gli altri sparano alto. Ho preso tante porte in faccia: prima mi hanno chiesfo la busta paga dei genitori, poi in quanto studentessa che si avvia verso la fine del percorso di studi, mi sono sentita dire no per paura che avrei lasciato l'appartamento e sarei andata via dopo la discussione della tesi. Penso che tanti non ci abbiano voluto affittare casa. Chiedono sei mesi di disdetta almeno nei contratti. I proprietari vogliono affittae solo a persone che conoscono direttamente. Rischi di essere sempre la 'non scelta' di qualcuno. Le studentesse preferiscono o tornare a casa oppure seguire da remoto le lezioni. Io oggi sono a casa del mio fidanzato, ma per quanto posso andare ancora avanti così?".