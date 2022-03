A Susanna Esposito il diploma di "Top italian woman scientist": è tra le migliori scienziate italiane

Susanna Esposito, docente del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma , è tra le 75 donne italiane premiate con il diploma di “Top Italian Woman Scientist” della Fondazione Onda – Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, “per il suo impegno e l’alto numero di citazioni nella ricerca scientifica”.

La professoressa Esposito, direttrice della Scuola di specializzazione in Pediatria dell’Università d Parma e della UOC Clinica Pediatrica all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, è una delle 9 “Top Italian Women Scientists” nella nostra regione.

Nel club “Top Italian Women Scientists” la Fondazione Onda riunisce le migliori scienziate italiane in campo biomedico: donne caratterizzate da un’alta produttività scientifica e un alto numero di citazioni, e che “hanno dato un sostanziale contributo allo sviluppo in campo biomedico, nelle scienze cliniche e nelle neuroscienze”.

Come si legge nel sito di Onda, “il club è dedicato alle scienziate italiane impegnate nella ricerca recensite nella classifica dei Top Italian Scientists (TIS) di Via-Academy, un censimento degli scienziati italiani di maggior impatto in tutto il mondo, misurato con il valore di H-index, l’indicatore che racchiude sia la produttività sia l’impatto scientifico del ricercatore, nonché la sua continuità nel tempo, e che si basa sul numero di citazioni per ogni pubblicazione. Per l’appartenenza al club è stato selezionato un gruppo di ricercatrici con H-index pari o superiore a 50”.