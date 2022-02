A Torrile sono online i servizi demografici del Comune

I servizi demografici del Comune di Torrile sono on line. È attivo il nuovo portale (raggiungibile al link:https://torrile.comune-online.it/web/servizi-demografici) dal quale è possibile consultare e scaricare i certificati anagrafici e di stato civile.

L’accesso al servizio può avvenire tramite Spid, Carta nazionale dei servizi, Carta d’identità elettronica o Tessera sanitaria abilitata come Carta nazionale dei servizi. Le certificazioni di stato civile sono esenti da bollo, mentre i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento del bollo di 16 euro, ad esclusione di alcune tipologie di certificati per i quali è prevista l’esenzione.

“Con la piena operatività del portale dei servizi demografici on line - dichiara Alessandro Fadda, sindaco di Torrile - prosegue l’impegno della nostra Amministrazione per facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi forniti dal Comune. Ora basta realmente un clic da pc o un tap da smartphone per poter consultare e scaricare numerosi certificati per sé e la propria famiglia, il tutto risparmiando sui costi legati ai diritti di segreteria. Sono servizi innovativi che si affiancano alla presenza fisica degli operatori allo sportello che rimangono, sempre, un punto di riferimento. La crisi pandemica, con tutte le limitazioni che ha imposto, ha incentivato l’uso delle nuove tecnologie nei rapporti con la pubblica amministrazione ed anche noi, in questi anni, ci siamo fatti trovare pronti implementando, tra l’altro, i servizi di segnalazione dei disservizi e di informazione diretta dei cittadini tramite i profili social e, soprattutto, il numero WhatsApp del Comune di Torrile 366 6006956 (l’iscrizione è gratuita, basta mandare un messaggio al numero indicando il proprio nome e cognome) grazie al quale i nostri cittadini sono sempre informati in merito a tutto quello che accade a Torrile”.