A Traversetolo tornano le Giornate ecologiche per rendere più pulito e bello il paese

Tornano le Giornate ecologiche per rendere più pulita e bella Traversetolo, coinvolgendo i cittadini e le cittadine. La giunta comunale, confermando la sua attenzione alla vivibilità, al decoro e alla salvaguardia del territorio, nonché la sensibilità alle tematiche di carattere ambientale, ha deciso di promuovere quattro giornate dedicate alla pulizia del paese.

Le giornate individuate sono: sabato 11 giugno dalle 9 alle 12; giovedì 16 giugno dalle 16.30 alle 19.30; sabato 18 giugno dalle 9 alle 12; domenica 19 giugno dalle 9 alle 12. Punto di ritrovo davanti al Magazzino comunale in piazzale della Pace. I cittadini e le cittadine che vorranno partecipare all’iniziativa “Giornata ecologica” potranno segnalare il proprio nominativo compilando il modulo scaribile dal sito del Comune (www.comune.traversetolo.pr.it) e inviandolo a Nicola Busi o Francesca Bazzoni dell’ufficio Tecnico comunale agli indirizzi mail: busi@comune.traversetolo.pr.it o f.bazzoni@comune.traversetolo.pr.it, oppure contattando direttamente l’ufficio Ambiente ai numeri 0521 344528 e 0521 344539.

I volontari e le volontarie che aderiranno si impegneranno a pulire alcuni punti del paese, procedendo a rimuovere i rifiuti depositati lungo la viabilità (fossi, cunette, cigli, banchine, piazze, strade, terreni ecc.).

Il costo delle manifestazioni sarà interamente a carico dell’Amministrazione (materiale da fornire ai volontari presenti per conferire i rifiuti in appositi contenitori mediante l’utilizzo di attrezzi e dpi adeguati). Il Comune provvederà anche ad acquisire tutte le autorizzazioni e i nulla osta imposti dalle vigenti disposizioni normative e a farsi carico di tutti gli oneri fiscali e assicurativi previsti dalle prescrizioni in vigore.