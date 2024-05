A1: chiusa la stazione di Fidenza

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21 di martedì 28 alle 5 di mercoledì 29 maggio, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare Parma o Fiorenzuola. Dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 maggio, sarà chiusa la stazione di Lodi, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare Casalpusterlengo o Melegnano/Binasco.