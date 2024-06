A1: stanotte chiusa la stazione di Parma

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di questa sera, martedì 4, alle 5:00 di mercoledì 5 giugno, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fidenza o di Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia.

Si ricorda la contestuale chiusura, sulla stessa A1, del tratto Terre di Canossa Campegine-Reggio Emilia, verso Bologna, con conseguente uscita obbligatoria a Terre di Canossa Campegine e chiusura dell'entrata della stessa stazione, in direzione di Bologna.