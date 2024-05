A1: chiuso il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalla mezzanotte alle 4 di martedì 14 e mercoledì 15 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna. Si precisa che la stazione di Fiorenzuola sarà contestualmente chiusa in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. Contestualmente, sarà chiuso anche il ramo di allacciamento che dalla D21 Diramazione Fiorenzuola immette sulla A1, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste ed è diretto verso Bologna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462, la SS9 Via Emilia e la SS9 bis, in direzione Parma e rientrare in A1 alla stazione di Fidenza, per proseguire in direzione di Bologna, per un itinerario totale di 25 km;

per la chiusura dell'entrata di Fiorenzuola, verso Bologna: Fidenza;

per la chiusura dell'entrata di Fiorenzuola, verso Milano: Piacenza sud.

L'area di servizio "Arda ovest", situata nel tratto Piacenza sud-Fiorenzuola, verso Bologna, sarà chiusa dalle 23:00 di lunedì 13 alle 4:00 di martedì 14 maggio e dalle 23:00 di martedì 14 alle 4:00 di mercoledì 15 maggio.