Autostrada, chiusure notturne al casello di Parma

Autostrada, per lavori di pavientazione è disposta la chiusura del ramo di uscita verso il casello di Parma per il traffico proveniente da Bologna, dalle ore 21 del 23 novembre, mercoledì, alle 5 del 24, giovedì. E chiusura dei rami di ingresso per il traffico diretto sia a Milano che Bologna, per tre notti: dalle 22 alle 5 dal 23 al 26 novembre. Solo di notte.

Per Milano: uscire/entrare al casello di Fidenza. Da e per Bologna: uscire/entrare a Parma ovest sull'autostrada A15