Autostrada A1, chiusure tra Fidenza e Fontanellato

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI' 10 ALLE 5:00 DI GIOVEDI' 11 LUGLIO

-sarà chiusa l'area di parcheggio "Fontanellato ovest", situata nel tratto compreso tra Fidenza e Parma, verso Bologna.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI' 11 ALLE 5:00 DI VENERDI' 12 LUGLIO

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia. In alternativa si consiglia di uscire a Fidenza, al km 90+400 della A1 ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest.

DALLE 21:00 DI VENERDI' 12 ALLE 5:00 DI SABATO 13 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Fidenza, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Fiorenzuola;

verso Bologna: Parma.