A1, chiusurea notturna della stazione di Parma

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI GIOVEDI' 11 ALLE 5:00 DI VENERDI' 12 GENNAIO

-sarà chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Piacenza sud o di Fidenza;

-sarà chiuso il ramo di allacciamento con la D21 Diramazione Fiorenzuola, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Brescia. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 verso Milano fino all'allacciamento con la A21 Torino-Piacenza-Brescia, attraverso la Complanare di Piacenza.

DALLE 21:00 DI VENERDI' 12 ALLE 5:00 DI SABATO 13 GENNAIO

-sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Terre di Canossa Campegine o di Fidenza, sulla stessa A1, o alla stazione di Parma ovest, sulla A13 Parma-La Spezia.