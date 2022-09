Lavori in A1: nella notte tra il 6 e il 7 settembre uscita obbligatoria a Fiorenzuola

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 6 alle 5:00 di mercoledì 7 settembre, chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna, verrà obbligatoriamente deviato in uscita alla stazione di Fiorenzuola. Sarà contestualmente chiuso il ramo di allacciamento per chi proviene dalla Diramazione di Fiorenzuola - con provenienza Brescia - ed è diretto verso Bologna.

Pertanto, dopo la deviazione obbligatoria in uscita, si potrà rientrare dalla stessa stazione di Fiorenzuola, in direzione di Bologna.



Inoltre, nella stessa notte e con lo stesso orario, sarà chiusa anche l'area di servizio "Arda ovest", situata nel tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, in direzione di Bologna.