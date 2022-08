A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte la stazione di Fiorenzuola, uscita consigliata Fidenza

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 21:00 di mercoledì 31 agosto alle 5:00 di giovedì 1 settembre, sarà completamente chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata e in uscita, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente e per lavori di pavimentazione. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Piacenza sud o di Fidenza. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Arda ovest", situata nel tratto compreso tra Piacenza sud e Fiorenzuola, verso Bologna.