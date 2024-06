A15 Parma-La Spezia, demoliti 3 archi metallici su viadotto Gravagna con 400 chili esplosivo

È stata completata con successo la demolizione tramite esplosivo dei tre archi metallici a sostegno degli impalcati della carreggiata Nord, già oggetto di parziali demolizioni, del Viadotto Gravagna sulla A15 Parma - La Spezia. L'attività, che si è svolta a partire dal 19 giugno e ha visto coinvolte oltre 60 persone sotto la regia di Itinera, società responsabile dell'esecuzione dei lavori, fa parte dei lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto nell'ambito del più ampio piano di ammodernamento della tratta gestita da Salt, concessionaria autostradale del gruppo Astm, per adeguare l'infrastruttura ai più elevati standard qualitativi e di sicurezza.

L'autostrada A15, si legge in un comunicato, è caratterizzata infatti da un elevato numero di viadotti (177), cavalcavia (38) e gallerie (36) realizzati con approcci e logiche progettuali diverse da quelli odierni e sulla base di carichi di traffico decisamente inferiori a quelli attuali, in termini di entità e di frequenza. Opera realizzata nei primi anni Settanta tra i caselli di Pontremoli e Berceto, il viadotto Gravagna è stato oggetto, negli anni, di numerose attività di manutenzione e adeguamento. I 6 archi metallici, noti come stampelle, furono installati nel 1993 per ripristinare completamente l'efficienza dell'opera grazie a un sostentamento permanente delle campate grazie a 6 grandi portali in acciaio i cui piedritti, divaricandosi, giungono a insistere sui basamenti delle pile. Realizzate in acciaio e pesanti circa 400 tonnellate ciascuna hanno una lunghezza variabile compresa tra i 45 e i 62 metri. I lavori di demolizione hanno preso l'avvio nell'autunno del 2023. Una fase particolarmente delicata è stata quella che ha visto la rimozione dei 3 portali a supporto della carreggiata Nord. Le cariche esplosive sono state fatte brillare durante le notti del 19 e 20 giugno, garantendo condizioni di sicurezza per operatori e utenti, a traffico chiuso.