A15 Parma-La Spezia, lavori al viadotto Gravagna

Il tratto autostradale della A15 Parma – La Spezia che collega Pontremoli a Berceto resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia da lunedì 17 giugno a venerdì 21 giugno, dalle 21:00 alle 05:00. Durante questa fascia oraria, l’utenza autostradale dovrà obbligatoriamente uscire al casello di Pontremoli, in direzione Parma, e a quello di Berceto, in direzione La Spezia. La tratta riaprirà regolarmente, senza limitazioni orarie, a partire dalle ore 05:00 di venerdì 21 giugno. La chiusura si rende necessaria per eseguire i lavori di demolizione degli archi metallici a supporto dell’impalcato del viadotto Gravagna, nell’ambito degli importanti lavori di ammodernamento dell’opera che Salt sta realizzando per migliorare la percorribilità e la sicurezza dell’autostrada A15 Parma – La Spezia, adeguandola alle più stringenti norme di sicurezza. In particolare, le chiusure dei giorni lunedì 17 e martedì18 giugno saranno propedeutiche all’esecuzione dei lavori di demolizione dei tre archi metallici che sostengono gli impalcati della carreggiata Nord. Le demolizioni si svolgeranno nelle serate di mercoledì 19 e giovedì 20 giugno. In caso di condizioni meteo sfavorevoli, la programmazione dei lavori potrà subire modifiche che verranno prontamente comunicate dalla concessionaria. La riapertura giornaliera della tratta avverrà al termine delle verifiche sulla sicurezza strutturale che verranno effettuate quotidianamente dai tecnici della Concessionaria Salt, da tecnici di Sina e di Sacertis. Al fine di fornire assistenza all’utenza autostradale sulla viabilità ordinaria, Itinera, impresa del Gruppo ASTM esecutrice dei lavori, impiegherà in punti strategici della viabilità secondaria (strade comunali, provinciali e statali) alcuni addetti che forniranno tutte le indicazioni utili sui percorsi alternativi. La concessionaria, inoltre, nelle notti del 19 e del 20 giugno predisporrà due unità mobili, la prima, all’imbocco della Galleria di Valico in carreggiata sud e, la seconda, all’imbocco della Galleria Cucchero in carreggiata nord.