Abbonamenti bus: aumenta l’investimento dell’Università sulle tariffe agevolate per gli studenti

Si rinnova l’iniziativa promossa dall’Università di Parma, con il contributo di Crédit Agricole Italia e in collaborazione con TEP, per le tariffe agevolate degli abbonamenti bus di studentesse e studenti dell’Ateneo, nata tre anni fa nell’ottica di favorire la mobilità sostenibile.

Quest’anno aumenta l’investimento dell’Università di Parma. Infatti, l’Ateneo aumenta il proprio contributo sugli abbonamentisia urbani sia interurbani, facendo in modo che per studentesse e studenti le tariffe agevolate restino quelle del 2022.

È inoltre confermata la possibilità di rateizzare i pagamenti.

L’idea resta quella di incentivare forme di mobilità alternative all’uso dell’auto, per un minore impatto ambientale e nel rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici, dei costi ambientali, sociali ed economici e di diminuzione dell’inquinamento.

Anche quest’anno, grazie alla convenzione firmata da Università, Crédit Agricole Italia e Tep, studenti e studentesse regolari (cioè non fuori corso) dell’Ateneo potranno dunque fruire di un importante sostegno nella sottoscrizione degli abbonamenti annuali urbani e interurbani (cioè con origine o destinazione Parma e validi anche in area urbana): 75 euro il risparmio effettivo sulle tariffe normali per gli abbonamenti urbani (cheanziché 195 euro costano a studenti e studentesse Unipr 120 euro), mentre per gli interurbani il risparmio è grosso modo del 40% e può arrivare a un massimo di 324 euro (per l’abbonamento che copre 10 zone).

L’agevolazione è cumulabile con il bonus trasporti erogato dal Ministero del Lavoro. Per gli studenti e le studentesse con reddito personale inferiore ai 20 mila euro sarà sufficiente richiedere il voucher alla pagina www.bonustrasporti.lavoro.gov. it per ottenere un voucher di 60 euro spendibile entro il mese solare di richiesta per ridurre ulteriormente il costo dell’abbonamento.

Per accedere al contributo occorrerà attivare o avere già attivato la propria Student Card Unipr come CartaConto Università di Parma, e utilizzarla per il pagamento.

Confermata anche la rateizzazione dei pagamenti : studenti e studentesse beneficiari dei contributi potranno rateizzare il pagamento dell’abbonamento e corrisponderlo in due tranches, la prima a TEP alla sottoscrizione dell’abbonamento e la seconda all’Ateneo in concomitanza con il pagamento della rata delle tasse di aprile 2024.

Fondamentale, per poter beneficiare delle agevolazioni, è essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie. In caso di mancato pagamento delle rate delle tasse successive alla prima, l’abbonamento sarà sospeso senza possibilità di riattivazione.

«Quella del contributo per gli abbonamenti busè un’iniziativa in cui crediamo molto e sulla quale continuiamo a puntare – spiega il RettorePaolo Andrei – perché pensiamo che anche questo sia un modo per stare al fianco di studentesse e studenti nelle loro attività universitarie e anche nella vita quotidiana. Proprio per questo, a fronte di un aumento delle tariffe, abbiamo deciso di intervenire per consentire a studentesse e studenti dell’Ateneo di fruire dell’abbonamento agevolato allo stesso prezzo del 2022. A loro un abbonamento urbano scontato continua a costare 120 euro, invece di 195: credo sia un bel risparmio, cui si aggiunge anche quest’anno la possibilità di rateizzare il pagamento. Tutti aiuti significativi che vanno nella direzione di Parma città universitaria e per i quali siamo felici di avere ancora accanto partner qualificati come Crédit Agricole Italia e TEP, che ringrazio per la loro attenzione».

«Siamo lieti di rinnovare il nostro impegno al fianco di Università di Parma e TEP, due realtà fondamentali per il territorio e la comunità – dichiara Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia –. Questa iniziativa oltre ad essere importante per la città e l’ambiente ha anche grande valore per il nostro futuro: siamo convinti che gli studenti giochino un ruolo centrale nell’incentivare una nuova idea di mobilità sempre più responsabile e sostenibile. I giovani e l’ambiente, del resto, sono al centro della strategia di Crédit Agricole Italia».

Soddisfatto anche il Presidente di TEP Roberto Prada: «Ci fa piacere rinnovare per il terzo anno consecutivo questa collaborazione che ci permette di offrire servizi ancora più vicini alle esigenze di chi studia a Parma. Crediamo fermamente che la combinazione di tariffe agevolate, bus di nuova generazione e più spaziosi e collegamenti più frequenti sia in grado di promuovere l'utilizzo del trasporto pubblico per chi deve raggiungere le sedi universitarie o muoversi nel tempo libero. L’obiettivo, in definitiva, è quello di offrire una soluzione attrattiva per gli studenti e le studentesse che vogliono vivere la realtà di Parma in modo pieno, potendo fare a meno dell’automobile».

COME BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO

La promozione è valida dal 21 agosto al 15 novembre 2023.

Per usufruire del contributo basterà presentare il voucher ad hoc creato dall’Università di Parma (scaricabile dal portale studenti Esse3 per gli aventi diritto) e la card MiMuovo (o una fototessera per chi ancora non l’ha), attivare la propria Student Card – CartaConto Università di Parma (in una filiale Crédit Agricole Italia oppure online) e utilizzarla per il pagamento.

Sarà possibile acquistare gli abbonamenti in diversi punti TEP sul territorio:

- nelle biglietterie TEP di piazzale Barbieri oppure allo sportello TEP Cicletteria accanto alla stazione ferroviaria di Parma

(info e orari di apertura:https://www.tep.pr.it/tep/# descrizione-chapter4 )

- nello sportello temporaneo aperto nella sede TEP presso la Sala Righi in via Baganza 9/a (info e orari di apertura: https://www.tep.pr.it/tep/# descrizione-chapter7 )

- nelle tappe del “Punto mobile TEP” nei comuni della provincia di Parma dal 21 agosto al 16 settembre (calendario disponibile alla paginahttps://www.tep.pr.it/news/ riparte-il-punto-mobile-tep- tutte-le-date-3/)

- al “Punto mobile TEP” al Campus Scienze e Tecnologie, capolinea Ingegneria, dal 27 settembre al 12ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13.

Chi non ha la card MiMuovo può richiederla al costo di € 5 su https://cardmimuovo.tep.pr.it/selezionando l’abbonamento desiderato. La card MiMuovo potrà essere ritirata dopo 7 giorni all’agenzia 14 di Crédit Agricole Italia di via Langhirano 51, dove si può direttamente attivare la Student Card. Una volta ritirata la card MiMuovo, sarà sufficiente ricaricarla on line suwww.tep.pr.it o nelle biglietterie TEP, utilizzando la Student Card.