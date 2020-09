Abitare in montagna: via al bando della Regione da 10 milioni di euro per giovani coppie o famiglie

Comprare o ristrutturare casa in montagna. Un progetto di vita che può diventare realtà grazie ai 10 milioni di euro stanziati dalla Regione per le giovani coppie o famiglie che desiderano abitare in uno dei 119 Comuni appenninici dell' Emilia-Romagna.

Si aprono infatti oggi - martedì 15 settembre e rimarranno aperti fino al 30 ottobre - i termini per presentare domanda di partecipazione al bando regionale per ottenere contributi fino a 30mila euro a fondo perduto.

“Si tratta di un’iniziativa innovativa che si inserisce nel pacchetto di misure che la Regione sta mettendo in campo per il rilancio dell’Appennino. Un territorio che, proprio negli ultimi mesi, è oggetto di una nuova e rinnovata attenzione da parte di tanti cittadini - sottolinea l’assessora regionale alla Montagna, Barbara Lori -. In questi mesi abbiamo raccolto un crescente interesse per questo intervento che ha l’obiettivo di contrastare la tendenza allo spopolamento dei territori di montagna, incentivare il recupero dei borghi e sostenere l’economia locale, in particolare il settore edilizio, ma non solo. Se, come speriamo, le istanze saranno in linea con le attese, siamo impegnati a riproporlo anche negli anni a venire”.

Una conferma dell’attenzione da parte dei cittadini per questa nuova opportunità arriva anche dal numero di mail con richieste di informazioni e chiarimenti arrivate da inizio maggio a oggi all’indirizzo messo a disposizione dalla Regione: quasi 2mila.

Contributi da un minimo di 10mila a un massimo di 30mila euro, fino al 50% delle spese sostenute.

Grazie ai 10 milioni di euro stanziati dalla Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini, verranno erogati contributi a fondo perduto - da un minimo di 10 mila a un massimo di 30 mila euro, fino al 50% delle spese sostenute -per l’acquisto della prima casa casa in proprietà (limitatamente ad alloggi o immobili già esistenti, senza quindi consumo di suolo ulteriore); il recupero di patrimonio edilizio esistente adibito o da adibire a prima casa, o, terza alternativa possibile, per un mix di acquisto e recupero.

Le domande potranno essere presentate da oggi 15 settembre al 30 ottobre prossimo. L’ordine in cui verranno inviate non influirà sulla graduatoria finale se non come terzo criterio residuale in caso di parità nei punteggi.

Il bando si rivolge a giovani coppie e nuclei familiari, anche composti da una sola persona, in cui almeno un componente (esclusi i figli) sia nato dopo il 1^ gennaio 1980 e sia residente in Emilia-Romagna o qui svolga la sua attività lavorativa principale.

Il bando è pubblicato al seguente link:

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/bandi-di-gara/montagna-2020