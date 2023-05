Accolto il ricorso al Tar del Conservatorio di Parma

È stato accolto il ricorso al Tar del Conservatorio di Musica "Arrigo Boito" di Parma. Viene così annullato definitivamente il provvedimento che chiedeva la sospensione di tutte le attività in quattro aule dell'Istituto. Le lezioni e l'attività didattica potranno continuare regolarmente.

Non risulta fondata, difatti, l’argomentazione per decretare lo stop richiesto dal Comune. “Il Comune - si legge nell'ordinanza - si è limitato ad imporre al conservatorio le misure individuate da Arpae per il contenimento delle immissioni, da adottarsi in attesa della definizione del Piano di Risanamento, misure che non rivestono il carattere dell’eccezionalità ma costituiscono piuttosto uno strumento ordinario per assicurare il rispetto dei valori di cui alla zonizzazione acustica". Intanto il Conservatorio Boito aveva già avviato lavori di insonorizzazione.