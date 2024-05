Accreditamento europeo per il corso in Veterinaria

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria dell’Università di Parma ha ricevutol’accreditamento europeo EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education).

La Vicedirettrice del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie Laura Helen Kramer(coordinatrice del Comitato EAEVE) e il docente Simone Bertini (coordinatore del Comitato Biosicurezza) hanno ricevuto ieri l’attestato in occasione della 37esima General Assembly in svolgimento a Maisons-Alfort, in Francia, dal 29 maggio al 1° giugno 2024.

«Siamo molto felici per questa “medaglia”: l’accreditamento europeo EAEVE - commenta il Rettore Paolo Martelli - è marchio di qualità di grande valore e costituisce certo una referenza importante per chi desidera formarsi da noi. Lo è per il corso in Medicina Veterinaria ma indirettamente anche per l’intero Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, che oggi grazie agli interventi degli ultimi anni è stato largamente rigenerato e si presenta come un polo didattico, di ricerca e assistenziale all’avanguardia, all’insegna della sostenibilità, al servizio dell’Ateneo e della città».

L’accreditamento europeo EAEVE sarà valido fino al 2030.