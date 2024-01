Ecco il nuovo Cda di Acer, è ufficiale: Loretta Losi è la nuova presidente

Questa mattina nella sede della Provincia di Parma si è tenuta la conferenza degli enti composta da tutti i sindaci della provincia, con la presidenza del presidente della Provincia Andrea Massari, ha eletto il nuovo consiglio di amministrazione dell’Azienda Casa Emilia Romagna di Parma, che gestisce circa 6.000 alloggi di edilizia popolare e sociale in tutti i comuni della Provincia di Parma.

Su indicazione del Presidente Massari, in accordo con il sindaco di Parma Michele Guerra sono stati indicati, e votati con voto unanime da tutti i sindaci presenti: in qualità di Presidente Loretta Losi e come Vice presidente Massimiliano Nuti, come terzo membro del CDA di ACER è stato indicata e votata Paola Zanichelli.

Nella stessa seduta sono stati rinnovati due membri del collegio dei revisori dei conti. Maria Cristina Ramenzoni è stata riconfermata all’interno del Collegio e Andrea Borchini è stato indicato come nuovo membro del collegio, che vede come presidente Davide Chiesa nominato dalla Regione Emilia Romagna.

Il presidente Andrea Massari, ha augurato buon lavoro al nuovo Cda e si è detto sicuro che la nuova compagine di amministratori saprà garantire la piena funzionalità di Acer ed il pieno raggiungimento degli obiettivi che L’Azienda Casa Emilia Romagna di Parma si pone come servizio ai comuni.