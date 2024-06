Acqua, gas e fognature: via ai lavori in via V. Emanuele II

Mercoledì 19 giugno 2024 prenderà il via un importante intervento di ammodernamento, totalmente a carico di IRETI, nel centro storico di Sala Baganza.

Si tratta della sostituzione delle reti di acqua, gas e della fognatura in via Vittorio Emanuele II.

Siamo di fronte ad un ingente investimento, totalmente a carico di IRETI, in continuità con i lavori già effettuati negli anni scorsi ed in vista della riqualificazione di tutto l’asse stradale previsto dall’amministrazione.

Per minimizzare il più possibile i disagi per cittadini residenti e gli utenti dei servizi pubblici che insistono su via Vittorio Emanuele II, IRETI ha concordato con il Comune di operare in tre fasi successive.

La prima partirà con il cantiere che verrà aperto nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Roma fino al parcheggio di fronte al Municipio. In un secondomomento, verso le prime settimane di luglio, il cantiere si sposterà a monte, di fronte alle scuole, per terminare in agosto con la terza fase che permetterà di raggiungere piazza XXV Aprile.

Per garantire l’esecuzione di lavori in tutta sicurezza, nella prima fase di cantiere si renderanno necessarie alcune modifiche alla viabilità. In particolare, con ordinanza numero 37/2024 dal 19 giugno sono state disposte la chiusura al traffico e il divieto di sosta dall’intersezione tra via Vittorio Emanuele II e via Dante Alighieri fino all’Ufficio Postale.

Per minimizzare i disagi, verrà istituito un doppio senso di circolazione in via Rosa Romeo che permetterà ai residenti di raggiungere la propria abitazione e agli utenti di Poste e Comune di usufruire dei servizi erogati. Si sottolinea anche che i marciapiedi e i passaggi pedonali saranno utilizzabili senza problemi.Chiaramente sarà a disposizione anche l’ampio parcheggio di fronte alla Casa della Salute.

"Di fronte a questo importante intervento di ammodernamento – dichiara il sindaco Aldo Spina – si è cercato comunque di minimizzare il più possibile i disagi alle persone. Ai cittadini chiedo solo un po’ di pazienza per qualche settimana certo della collaborazione da parte di tutti".