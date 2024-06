Addio a Canali, il maratoneta in carrozzina

Per tutti era il maratoneta in carrozzina. Alla fine non ce l'ha fatta ed è morto a 56 anni. Francesco Canali aveva commosso l'Italia per la sua determinazione. A 40 anni si era ammalato di Sla, ma ha cercato di combattere la malattia fino alla fine proprio attraverso la sua grande passione: lo sport. Un modo per combattere proprio la Sla e lanciare un messaggio di speranza a tutti coloro che hanno ricevuto una diagnosi simile alla sua.

Di lui si ricorda la partecipazione alla maratona di Palm Beach nel 2010, quando chiuse il percorso spinto da alcuni amici. E ancora: il 2015, quando venne nominato cavaliere della Repubblica.

La forza di volontà è stata il suo cavallo di battaglia in tutti questi anni. La sua morte ha sconvolto Parma e tutti quelli che erano a conoscenza del suo dramma che fino alla fine ha cercato di combattere proprio attraverso lo sport.