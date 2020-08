Addio al superticket su farmaci, visite ed esami

L’Italia dice addio al superticket. Dal primo settembre, non è più prevista la quota aggiuntiva sulle ricette di farmaci di fascia A, visite ed esami. Già dal 2018, l’Emilia-Romagna aveva abolito questa tassa per i redditi familiari fino a 100 mila euro. Da domani, il provvedimento è esteso a tutti, a prescindere dal reddito, in tutto il Paese. Per vedere applicata la nuova disposizione, i cittadini emiliano-romagnoli non devono fare nulla.



