Ade Spa: bando di selezione per la copertura di un posto di impiegato amministrativo.

E' stato pubblicato oggi sul portale di Ade Spa - www.adespa.it - il bando di selezione per la copertura di un posto da impiegato amministrativo a tempo indeterminato.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è fissato per il 23 marzo. L’assunzione decorrerà da aprile, nel caso in cui non si siano completate le procedure per la selezione, dopo l’approvazione della graduatoria finale. Il vincitore della selezione verrà assegnato all’Ufficio al pubblico che si occupa della Concessioni dei Servizi Cimiteriali.