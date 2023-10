Aeroporto, la maggioranza si spacca: sei consiglieri votano contro. Delibera approvata con i voti dell'opposizione

"La delibera è stata approvata grazie ai voti della minoranza. Il sindaco Guerra deve chiedersi se esiste ancora una maggioranza in Consiglio" sottolinea Pietro Vignali al termine del Consiglio comunale.

"Ci aspettiamo che il sindaco faccia delle riflessioni sulla sua maggioranza" ha dichiarato la consigliera della Lega Laura Cavandoli.

Votazione

Mozione approvata con 24 favorevoli e 8 contrari. Sei consiglieri, 5 del PD e Anna Rita Maurizio di Sinistra Coraggiosa hanno votato contro. Gli altri due voti contrari sono dell'opposizione.

Ore 20 - E' il momento delle dichiarazioni di voto

Salzano annuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza Effetto Parma

La consigliera Laura Cavandoli annuncia il voto a favore

Il consigliere Dario Costi annuncia il voto contrario alla delibera

Pietro Vignali ha annunciato che il gruppo Vignali sindaco voterà a favore della delibera: "Non vogliamo essere complici di un colpo di grazia annunciato.

Priamo Bocchi: "Voteremo a favore della delibera per salvare l'aeroporto"

Il sindaco Michele Guerra: "E' stato perso tanto tempo? Non è vero. Abbiamo iniziato nel mese di luglio. Questa Amministrazione non vuole la chiusura dell'aeroporto di Parma. Stasera si apre la fase finale relativo all'aeroporto di Parma. Si va alla conferenza dei servizi a fare la nostra parte. L'accordo è ancora da sottoscrivere. Questa è la migliore delibera possibile per il futuro dell'aeroporto. Sentire trasparire l'idea che passi il fatto che la delibera è 'pasticciata' non mi fa piacere"

Il consigliere Arcidiacono del Partito Democratico annuncia il suo voto contrario. E' il secondo da parte della maggioranza

L'ex sindaco Pietro Vignali e capogruppo del gruppo consiliare Vignali sindaco: "Noi, come la stragrande maggioranza dei parmigiani, abbiamo sempre pensato e voluto a uno sviluppo passeggeri, con collegamenti con i luoghi di villeggiatura e le città europee, per sostenere il nostro turismo. Parma deve difendere con i denti il proprio aeroporto, è una via obbligata per ridurre quel gap infrastrutturale che rende Parma oggi tagliata fuori da tutto. L’aeroporto è stata una conquista di questa comunità sulla quale tante Amministrazioni Comunali hanno investito e anche per questo va difeso.

La nostra amministrazione aveva incrementato il traffico passeggeri portandolo a più di 220mila annui. Oggi, invece di crescere, quel numero è sceso sotto le 200mila unità. Parma sappia scegliere: si all’aeroporto ma per un suo sviluppo deciso oppure affermi, senza ipocrisie, che si vuole rinunciare e se ne decreti la chiusura, allo stesso modo in cui negli anni Novanta si rinunciò alla fermata della Tav".

Prima dichiarazione di voto contrario alla delibera all'interno della stessa maggioranza. La consigliera Anna Rita Maurizio di Sinistra Coraggiosa: "Pur apprezzando molto il lavoro che è stato fatto per la delibera il nostro parere non è positivo, non tanto per la delibera ma sull'oggetto della delibera, ovvero il Masterplan"

La consigliere della Lega Laura Cavandoli: "E' superato il tema di Parma città degli aerei cargo. Ora non è più cosi: altre realtà sono state individuate per fare l'aeroporto Cargo. La lunghezza della pista è stata ridotta. L'allungamento della pista serva per aumentare l'attrattività per i passeggeri, turisti ma anche persone che viaggiano per questioni di business".

Il consigliere Dario Costi: "In campagna elettorale tutti i candidati sindaco avevano annunciato di essere contrari sia all'aeroporto Cargo ma anche all'allungamento della pista. L'assenso condizionato permetterebbe di rimanere in gioco ed avere un peso nelle decisioni future"

Il capogruppo di Fratelli d'Italia Priamo Bocchi: "La delibera è confusa ma come gruppo consiliare siamo sempre stati favorevoli all'aeroporto, che rappresenta un asset strategico per la città. Anche noi avevamo perplessità in merito alla sua funzione come cargo

Il consigliere Ottolini: "Votare contro significa stare nella partita per l'aeroporto e significa anche rimanere, nello stesso tempo. salla parte della maggioranza dei parmigiani. Non c'è scritto da nessuna parte che il voto contrario coinciderebbe con un'esclusione dal percorso"

L'assessore Chiara Vernizzi: "Si tratta dell'accertamento della conformità urbanistica del progetto per la Conferenza dei Servizi del 12 ottobre. C'è stato un decreto Via il 29 marzo 2021 per l'impatto ambientale. Enac ha richiesto l'accertamento della conformità urbanistica"

Ore 16-45 - Inizia la discussione della delibera sull'aeroporto