Aeroporto, l’associazione NoCargo si rivolge alla Corte dei conti europea

L’Associazone NoCargoParma si rivolge alla Corte dei Conti Europea. Il comitato cittadino vuole interrogare l’organo che vigila sulla regolarità e sulla legittimità delle entrate e delle uscite dell’Unione Europea sul perché i 12 milioni di euro che l’Europa assegna per la mobilità sostenibile siano impiegati dalla regione Emilia Romagna per la costruzione di un Aeroporto Cargo. Così facendo, verrebbe meno il principio dello sviluppo sostenibile e della promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente.

Nella Delibera Regionale di assegnazione "i 12 milioni sono inseriti tra le Azioni per rafforzare la rete infrastrutturale per una mobilità sostenibile - spiega il Comitato NoCargo con un comunicato stampa - non a peggiorare ulteriormente la situazione ambientale di una delle città più inquinate d’Europa; aumentando il congestionamento urbano grazie alla movimentazione delle merci a terra tramite tir; favorendo la modalità di trasporto più inquinante a parità di km/kg; facendo finire nell’aerea di rischio aeronautico massima le due infrastrutture principali del Paese (A1 e Alta Velocità). In sintesi i soldi che l’Europa ha erogato con criteri e scopi ben precisi sono stati utilizzati per finanziare un progetto che va nella direzione diametralmente opposta. Non potevamo non farlo presente alla Corte dei Conti Europea".