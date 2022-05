Aeroporto: da Lampedusa alla Sardegna, dalla Spagna all'Egitto tutte le nuove tratte del "Verdi"

Nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi del periodo estivo, dall'aeroporto di Parma si potranno raggiungere nuove tratte in Spagna e in Egitto. L'aeroporto Giuseppe Verdi attiverà infatti alcuni nuovi voli con queste destinazioni. Un'opportunità in più per tutti i parmigiani che decideranno di sfruttare il 'nostro' aeroporto per partire per le vacanze.

Un tassello in più che si aggiunge ad una progettazione che prevede il rafforzamento dello scalo parmigiano anche dal punto di vista del trasporto passeggeri. Attualmente sono queste le tratte attivate dall'aeroporto Verdi: Ajaccio in Corsica, Cagliari, Cannes, Catania, Chi?in?u, la capitale della Moldavia, Figari in Francia, Lampedusa, Malta, Olbia e Trapani. Secondo il progetto presentato e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Parma, che prevede l'allungamento della pista, il potenziamento avverrà per quanto riguarda lo scalo merci.

Dopo le polemiche innescate dalle critiche di residenti e associazioni ambientaliste l'idea originaria potrebbe subire pesanti variazioni. Nel frattempo il potenziamento del settore turistico va avanti e i parmigiani potranno beneficiare presto di queste novità.