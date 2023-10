Aeroporto: dalla provincia un sì convinto e unanime al progetto di sviluppo

Oggi, 11 ottobre 2023, si è riunito il consiglio provinciale, è stata approvata, con 8 voti favorevoli e 2 contrari, la 7° variazione di Bilancio di Previsione 2023/2025, ha riguardato principalmente due aspetti: - la previsione di nuove risorse provenienti dalla distribuzione dei dividendi e delle riserve

disponibili di SMTP Spa, per € 1.392.267,50, destinati principalmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali e alla valorizzazione del patrimonio scolastico, stradale e turistico; - la previsione di contributi ministeriali per la compensazione dovute all’aumento dei prezzi degli investimenti avviati negli anni precedenti.

Il tema particolarmente atteso vista l’importanza e il grande dibattito pubblico che ha suscitato da mesi è stata la delibera riguardante il Piano di sviluppo aeroportuale Giuseppe Verdi di Parma la delibera presentata dal Presidente Andrea Massari dal consigliere delegato Daniele Friggeri e dal dirigente Andrea Ruffini è stata approvata all’unanimità dai Consiglieri; esprimendo un assenso al progetto e alla relativa variante urbanistica condizionato dal rispetto di alcune prescrizioni di carattere ambientale formulate sia nel decreto VIA che nel relativo parere Regionale, oltre alla necessaria sottoscrizione di un accordo territoriale, elaborato ai sensi della normativa vigente, dove dovranno essere esplicitate le relative responsabilità per l’attuazione delle prescrizioni e azioni di mitigazione ambientale.

La Provincia firmataria dell’accordo insieme al Comune, alla Regione e al soggetto proponente sarà attento garante della sostenibilità ambientale territoriale della proposta mantenendo l’obiettivo di sviluppo di questa importante infrastruttura del territorio. La Provincia, sempre in nome della sostenibilità ambientale, ha chiesto l’istituzione dell’Osservatorio Ambientale, uno strumento e un organismo che ha il compito di monitorare le ottemperanze e le prescrizioni, occuparsi di una corretta divulgazione dei dati e garantire trasparenza e partecipazione pubblica, facendo diventare

questo Organismo uno strumento di garanzia del rispetto delle prescrizioni definite. "Una decisione netta ed importante – si è espresso il Presidente Andrea Massari - del consiglio provinciale per una infrastruttura che risponde pienamente agli obiettivi della pianificazione provinciale, cioè un aumento del traffico di passeggeri e merci. Una infrastruttura che potrà e dovrà fare da volano, ovviamente nel rispetto delle osservazioni e condizioni che usciranno dalla conferenza dei servizi, per un territorio che vuole continuare a crescere, produrre, esportare ed essere a servizio dei cittadini e attrattivo per i turisti di tutto il mondo come Parma e la sua provincia meritano da sempre".