Stangata per gli affitti: una famiglia parmigiana spende quasi 800 euro in più all'anno

La crisi economica che si sta abbattendo anche sulla nostra provincia - oltre all'aumento delle bollette, dei prezzi dei beni di prima necessità, dei carburanti, dei costi per mandare i figli a scuola e dei mutui - sta avendo un impatto significativo anche sul costo degli affitti. Secondo i dati contenuti nell'aggiornamento dell'indice Foi dell'Istat, infatti, l'incremento su base annuale del prezzo delle locazioni è del 6.8%. Un dato che è di molto superiore a quelli degli anni precedenti: si calcola infatti che questi livelli non si raggiungevano dal novembre del 1990.

Nel concreto vuol dire che, per i parmigiani che hanno un contratto di affitto 4+4 e che vivono in un trilocale - la soluzione più ricercata dagli affituari secondo uno studio di Idealista - l'aumento è nell'ordine delle 60 euro al mese in più per il canone di locazione. Se, per esempio, per un tricolare una famiglia parmigiana paga 600 euro al mese nel 2022 si è ritrovata a pagarne 650. Il che vuol dire che, su base annua, l'incremento si avvicina agli 800 euro, considerando le 12 mensilità.

Anche i prezzi delle stanze singole, mercato che fa riferimento al mondo degli studenti ma anche a quello dei lavoratori precari, stanno crescendo esponenzialmente. Secondo un'analisti di Immobiliare infatti l'incremento è di ben 11 punti percentuali riseptto al 2021. In che significa, nel concreto, che anche gli studenti dovranno pagare quasi 50 euro in più al mese per una stanza singola.

"Abbiamo una casa in affitto con contratto 4+4 - sottolinea un'inquilina parmigiana che vive in un trilocale con il compagno e un figlio - e negli ultimi mesi il costo della locazione è aumentato di più di 60 euro. Ci è stato detto che gli aumenti nei prossimi mesi saranno leggeremente minori però, considerando tutti gli aumenti, questo non ci voleva proprio. Non so come riusciremo a pagare l'affitto, visto che già prima degli aumenti eravamo in una situazione molto precaria. Oggi ci ritroviamo a dover pagare di più tutto, anche l'affitto. Stiamo cercando una casa più piccola ma è difficile, oggi il prezzi sul mercato degli affitti sono altissimi".