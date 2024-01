Abbiamo cercato una casa in affitto a Parma: il calvario tra prezzi alle stelle e garanzie

Un monolocale da 50 metri quadrati a 800 euro, un bilocale a 900 euro, un monolocale da 40 metri quadrati a 650 euro, locali da 30 metri quadrati a 500 euro. Sono solo alcuni esempi degli annunci, reperibili sui siti dedicati agli affitti che riguardano la città e la provincia, nei quali ci siamo imbattuti, provando a cercare un'abitazione in affitto a Parma.

Dopo le segnalazioni di diversi lettori sui prezzi degli affitti in città - con quote non al di sotto dei 500 euro per spazi molto piccoli - abbiamo infatti deciso di provare a cercare una casa in città. L'idea di partenza è stata quella di cercare una casa per una famiglia di due persone e con due stipendi nella media e contratti a tempo indeterminato.

Parma, prezzi degli affitti alle stelle: monolocale da 50 metri quadrati a 800 euro, bilocali a 900 euro

Abbiamo iniziato con la ricerca degli annunci online, attraverso i siti dedicati agli affitti delle abitazioni a Parma e provincia. Ecco alcuni esempi che abbiamo trovato: un monolocale, in una zona appena al di fuori dal centro, da 50 metri quadrati al prezzo di 800 euro, un bilocale da 70 metri quadrati nel quartiere San Lazzaro a 900 euro, un monolocale da 40 metri quadrati in Oltretorrente a 650 euro. Sono chiaramente solo alcuni degli annunci: il prezzo più basso lo abbiamo trovato per un monolocale a Vicofertile al costo di 400 euro mensili. Se si cerca uno spazio più grande, poi, i prezzi sono altissimi. Non meno di mille euro: una cifra spaventosa, se consideriamo tutte le altre spese che una famiglia deve affrontare.

Se cercare casa in affitto a Parma non è mai stato facile, sia per i prezzi alti che per la richiesta di garanzie da parte di proprietari e agenzie immobiliari, oggi cimentarsi con la ricerca di un immobile in città è decisamente complicato. I prezzi alle stelle anche per un'abitazione da 50 metri quadrati non consentono ad un lavoratore, anche con un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio medio, di affrontare una spesa di questo tipo.

Quando il contratto a tempo indeterminato non basta: nel calvario della ricerca di un affitto a Parma

Ci siamo poi rivolti ad alcune agenzie immobiliari che si occupano di affitti a Parma. Nell'effettuare la richiesta abbiamo descritto le nostre esigenze, ovvero la ricerca di un'abitazione per due persone, entrambe con contratto a tempo indeterminato. Come richieste ulteriori abbiamo specificato che sarebbe andato bene un alloggio, per esempio un bilocale, di circa 60/70 metri quadrati non necessariamente in una zona centrale della città. Uno degli aspetti più problematici, per chi intende affittare, sono le garanzie richieste dai proprietari. Il contratto a tempo indeterminato non basta più: in alcuni casi abbiamo avuto la richiesta di ulteriori garanzie, oltre all'assunzione e al contratto. E' stata chiesta, in particolare, la garanzia di una terza persona.

La crisi, il rialzo dei mutui e il mercato nero

Con la crisi che morde forte, il rialzo dei prezzi delle rate del mutuo e dei canoni di affitto, chi oggi si appresta a cercare un appartamento in affitto a Parma ha già le mani nei capelli: c'è chi si rassegna ad una soluzione non in linea con le aspettative della propria famiglia e chi invece prova ad intraprendere la soluzione del mutuo per l'acquisto di una casa ma, come abbiamo visto, il percorso è pieno di ostacoli, soprattutto per il rialzo dei tassi di interesse dei mutui. Altri sono costretti a ricorrere anche agli affitti in nero, senza contratto. Un fenomeno che sta aumentando anche nella nostra città.

Gli inquilini, già strozzati dalla crisi che colpisce tutti i settori, in questo modo, puntano a risparmiare (a dire il vero poche decine di euro) sul prezzo della locazione mensile, rinunciando però a tutte le tutele previste per legge, anche nel caso in cui il proprietario decida di tornare in possesso del proprio appartamento o in caso di morosità. In questo scenario l'inquilino non ha le tutele previste per legge ma può comunque segnalare il proprietario. Questo mercato 'droga' poi quello ufficiale visto che i dati relativi a questi affittuari non risultano nelle ricerche e nelle indagini sul mercato immobiliare.