Affitti, a Parma il prezzo più alto degli ultimi 8 anni: in media 670 euro per un locale di 60 metri quadri

Quanto costa vivere in affitto e comprare casa a Parma? Per l'affitto in media 10,98 euro a metro quadro. Per la vendita invece 1.592 euro a metro quadro. Sono questi i dati diffusi da Immobiliare.it, calcolati a partire dalle rilevazioni dell'Agenzia delle entrate sulle quotazioni del mercato immobiliare - OMI che si riferiscono al mese di agosto 2023.

Per gli immobili in vendita sono stati infatti richiesti in media € 1.592 al metro quadro, con un aumento del 4,39% rispetto a Agosto 2022 (1.525 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio nella provincia di Parma ha raggiunto il suo massimo nel mese di Luglio 2023, con un valore di € 1.606 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Agosto 2022: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 1.525 al metro quadro

Per gli immobili in affitto sono stati richiesti in media € 10,98 al mese per metro quadro, con un aumento del 10,02% rispetto a Agosto 2022 (€ 9,98 mensili al mq). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio nella provincia di Parma ha raggiunto il suo massimo nel mese di Agosto 2023, con un valore di € 10,98 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Dicembre 2021: per un immobile in affitto sono stati richiesti in media € 9,23 al mese per metro quadro.

Nel corso del mese di Agosto 2023, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita nella provincia di Parma è stato più alto nel comune di Parma, con € 2.164 per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nel comune di Corniglio con una media di € 376 al metro quadro.

Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto in provincia di Parma è stato più alto nel comune di Sala Baganza, con € 11,81 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nel comune di Neviano degli Arduini con una media di € 4,29 al mese per metro quadro.