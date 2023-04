Affitti, il Sunia: "Aumentano quelli turistici e gli sfratti per finita locazione: ecco perché gli inquilini sono stretti nella morsa del mercato"

Se sei straniero, genitore single o di origine meridionale trovare una casa in affitto a Parma è una vera e propria scommessa. Lo abbiamo mostrato in un'inchiesta. Del resto i prezzi delle locazioni sono alle stelle, come testimoniato da una lavoratrice con contratto a tempo indeterminato che non riesce a trovare un alloggio dignitoso nella nostra città.

"E' chiaro che in una fase come questa in cui la domanda è in aumento e l'offerta in diminuzione i proprietari hanno ancor di più il coltello dalla parte del manico" sottolinea CorradoTurilli, Segretario Generale Sunia Cgil di Parma, a Parmatoday.

Abbiamo mostrato, attraverso un'inchiesta, che a Parma alcune categorie di persone vengono lasciate ai margini del mercato degli affitti, dagli stranieri ai genitori single a chi arriva dal Sud..

"E' un problema che esiste da sempre, abbiamo notato diverse volte che ci sono categorie di persone 'indesiderate', è chiaro che in una fase come questa in cui la domanda è in aumento e l'offerta in diminuzione i proprietari hanno ancor di più il coltello dalla parte del manico. Oltre ai canoni in aumento vedo contratti con clausole molto svantaggiose e in generale l'incremento del potere contrattuale del proprietario che a volte mette anche in campo elementi discriminatori. Il problema, nella sua peculiarità culturale, si inserisce in un paradigma generale dei riduzione del potere contrattuale dell'inquilino che deriva da un forte svantaggio di mercato. L'attuale sistema normativo ha fatto il suo tempo e non contribuisce a colmare lo svantaggio contrattuale. Le stesse dinamiche si verificano, oltre a Parma, a Felino, Sala Baganza e Colorno ma anche in altre zone della nostra provincia".

I proprietari decidono sempre di più vendere la casa piuttosto che affittarla o di affittare per il mercato turistico...

"Una delle altre novità di oggi è che sono aumentate le disdette ai contratti e sono quindi aumentati gli sfratti per finita locazione. Non ho mai visto così tante disdette dalla fine dell'anno scorso ad oggi. La percezione è che ci sia un forte ritiro di immobili dal mercato. L'aumento degli affitti brevi turistici sta creando dei problemi: questi immobili infatti sono sottratti alla locazione. L'Amministrazione comunale sembra intenzionata ad affrontare la questione. Per quanto riguarda gli sfratti in generale gli ultimi dati disponibili, del dicembre del 2022 - parlano di 468 preavvisi di rilascio depositati e di 263 esecuzioni, di cui ben 137 con la forza pubblica"

In che modo le politiche comunali possono incidere sul mercato generale degli affitti?

"Gli strumenti che il Comune può mettere in campo - e sta utilizzando tutti quelli a disposizione, come la riqualificazione di 300 alloggi Acer - non riescono a scalfire il problema generale che riguarda il mercato e il fatto che non è regolamentato, un intervento che può essere fatto solo a livello statale. Stiamo arrivando ad una situazione di disastro totale e le politiche delle Amministrazioni possono solo tamponare questa emergenza. Si assiste ad una vera e propria corsa all'oro da parte dei proprietari. Tolgono gli immobili del mercato delle locazioni per venderli. Con l'aumento dei tassi per i mutui, però, le persone fanno sempre più fatica ad acquistare. Quindi lo scenario futuro è difficilmente immaginabile ma probabilmente si contrarrà anche quel mercato"