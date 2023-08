Affitti, boom dei prezzi per gli studenti fuorisede: a Parma il costo di una singola è aumentato del 16%

A Parma, nel corso dell'ultimo anno, il costo di una stanza singola è aumentato del 16%. Lo rivela l’ultimo rapporto di Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it. Un rialzo molto significativo se consideriamo che nelle sedi universitarie più note si è registrato un rallentamento della corsa dei prezzi, quando non una diminuzione: è il caso di Padova, dove i prezzi in un anno sono scesi del 12%, ma anche Firenze e Trento, al -4% e -2% rispettivamente.

Con il nuovo anno accademico alle porte ricomincia infatti la corsa alle stanze da parte degli studenti fuori sede e non solo. Lavoratori e universitari quest’anno si troveranno ad affrontare una situazione ancora caratterizzata da rincari dei prezzi, con una situazione critica anche nella nostra città. Alcune città registrano oscillazioni importanti dei prezzi delle stanze anche in questo 2023. È il caso di Bari che rispetto al 2022 guadagna ben il 29%. Prezzi in aumento, del 18%, anche a Brescia e Palermo. Parma è appena dietro con un incremento dei prezzi del 16%.

"Non possiamo però - afferma Carlo Giordano, Board Member di Immobiliare.it - esimerci da una riflessione Nel momento in cui i proprietari decidono di entrare nel mercato delle stanze o dell’affitto turistico di breve termine, ne risulta una diminuzione degli immobili proposti in quello dell’affitto tradizionale di lungo periodo (i contratti 4+4 o 3+2 del canone concordato). In Italia lo sviluppo immobiliare è fermo da anni e questo aumenta la probabilità di trovarsi ad affrontare, nel medio periodo, un nuovo caro affitti legato alla scarsità di offerta destinata ai giovani lavoratori o nuove coppie che cercano la loro casa in queste città".