Aggiornate le modalità di pagamento del costo del libretto porto d'armi e della Carta europea

A seguito delle modifiche introdotte con la circolare 28/2023 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in ordine alle nuove modalità con cui dovranno essere effettuati i versamenti a favore del bilancio dello Stato per il rilascio del libretto per il porto d'armi, il Ministero dell’Interno ha comunicato che, a decorrere dal mese di gennaio 2024, i versamenti concernenti il corrispettivo per il rilascio del libretto di porto d'armi (caccia e tiro a volo) e la Carta Europea delle Armi potranno essere effettuati anche tramite bonifico bancario intestato a - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Parma - a queste coordinate:



IBAN: IT85Y0100003245244010238300

Effettuato a favore di: Capo X – Capitolo 2383 – Articolo 00

Causale: Costo libretto porto di fucile o Carta Europea delle Armi.

Resta invariato l’importo pari ad euro 1,27 euro per il libretto di porto d’armi e di euro 0.83 per la Carta Europea.

Tale procedura, a mezzo versamento tramite bonifico bancario, a breve andrà a sostituire completamente il pagamento a mezzo bollettino postale, modalità di pagamento che sarà definitivamente dismessa.