Aghemadander arriva domenica a Fidenza

Una serata dedicata al Kurdistan tra approfondimenti, cibo e buona musica. Il festival ???????????? ?? ????????? ?? ???????: ???????, ??????? ? ???????? fa tappa a Fidenza in piazza Garibaldi, domenica 24 settembre dalle ore 19. La manifestazione, attraverso le comunità presenti nella provincia di Parma, vuol far conoscere meglio alcuni paesi del mondo con la loro musica, la loro cucina e le loro storie. La serata fidentina è completamente dedicata al Kurdistan ed è inserita anche all’interno della rassegna Terra Incognita. Domenica si parte alle 19 con l’incontro- dibattito “Laboratorio Kurdistan: inclusione, parita? di genere, ecologia. Un’ utopia concreta”. Interverrà Ylmaz Orkan, responsabile UIKI (ufficio informazione Kurdistan in Italia), portavoce della comunità? kurda italiana e membro del Consiglio nazionale del Kurdistan (KNK), che parlerà del Confederalismo democratico: modello di democrazia dal basso, che ha come pilastri fondanti l'inclusione, la parità di genere e l'ecologia sociale. Al termine dell’incontro ci sarà la possibilità di gustare le prelibatezze kurde durante un apericena, adatto anche ai vegetariani. L’evento è organizzato da SoundTrack APS, CIAC Onlus, Centro Interculturale di Parma e provincia, con il supporto di CSV Emilia, Retekurdistan Parma - Fidenza e Fab bistrot, nell’ambito del progetto SAI Terra d’ Asilo, ed in collaborazione con il programma “Terra Incognita”.