Agroalimentare, Cavandoli (Lega): “Sostenere insieme dieta mediterranea”

“Gli attacchi rivolti sulla stampa a UnionFood e Confagricoltura hanno più il sapore di uno scontro commerciale che di una vera battaglia volta a difesa della dieta mediterranea, del Made in Italy e del nostro agroalimentare. Le sfide per affermare la qualità dei nostri prodotti e la cultura della Dieta Mediterranea non devono creare contrapposizioni nè ingaggiare una guerra con messaggi fuorvianti, ma devono vedere la difesa univoca dei nostri prodotti e dell’industria agroalimentare italiana, apprezzata in tutto il mondo. Spiace vedere messaggi che palesano divisioni che evidentemente favoriscono chi vuole colpirci. Nell’esprimere la mia solidarietà a UnionFood, al suo presidente Paolo Barilla e a Confagricoltura, ritengo sia ora opportuno favorire un dialogo tra aziende, associazioni e imprese del settore per continuare a portare alto il nostro Paese attraverso prodotti di grande eccellenza con un messaggio unitario di sostegno alla dieta mediterranea riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio culturale immateriale dell’umanità e come tale strettamente legata al territorio italiano e a tutti gli operatori del mondo agroalimentare”. Lo dichiara la deputata della Lega Laura Cavandoli, eletta a Parma.