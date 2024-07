Agroalimentare, Coldiretti: "Presto una grande mobilitazione a Parma"

"Per difendere il futuro dell’agroalimentare nazionale Coldiretti è pronta a scendere in campo con una grande mobilitazione a Parma, nel cuore della Food Valley, un patrimonio inestimabile di saperi, tradizioni, gusto, qualità e distintività intimamente legate all'agricoltura. Vogliamo evitare che diventi la porta d'ingresso per l'invasione delle multinazionali e del cibo ultraprocessato". Lo ha annunciato il segretario generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, nel suo intervento all’Assemblea nazionale dell’organizzazione, a Palazzo Rospigliosi a Roma.

“Vogliamo evitare che da simbolo del made in Italy diventi – ha aggiunto Gesmundo - simbolo della commoditizzazione dell'agricoltura, dell'omologazione delle diete e di italian style, che è un modo per dire che conta la ricetta, chi trasforma e che l'origine agricola dei prodotti è marginale. Per questo - conclude Gesmundo - è importante che il messaggio arrivi chiaro anche all'Efsa, che sembra solo preoccupata di non far dispiacere le multinazionali come Bayer per il glifosate o a quelle che presenteranno i cibi processati a base cellulare".