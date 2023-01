Aido, il nuovo presidente è Enzo Capocasale

E’ Enzo Capocasale il nuovo presidente del Gruppo AIDO intercomunale Parmense ODV. Con la “fumata bianca” arrivata al termine dell’assemblea costitutiva, si compie un altro passo verso la chiusura del periodo di commissariamento della sezione provinciale. Il Dott. Capocasale guida un consiglio direttivo formato dal vicepresidente Ivan Ruozi, dalla tesoriera Beatrice Gallarotti, dalla segretaria Lorenza Zanardi e dal consigliere Mauro Marchiani, che ha gestito la fase commissariale. La promozione della cultura del dono e del valore della donazione di organi, tessuti e cellule è il primo punto nel programma di mandato del nuovo gruppo intercomunale. “Lavoreremo per sviluppare un’opera di sensibilizzazione e informazione della popolazione adulta e giovanile di Parma e provincia – conferma Capocasale - attraverso l’organizzazione di incontri formativi, manifestazioni culturali, attività ricreative o artistiche ma anche attraverso una raccolta di fondi. Nel 2023 AIDO festeggia i suoi 50 anni e anche noi vogliamo dare il nostro contributo per celebrare al meglio questo traguardo facendo arrivare a più persone il nostro messaggio”. Un obiettivo da raggiungere anche e soprattutto grazie a un lavoro di rete in primis con le altre due realtà AIDO presenti sul territorio: l’Intercomunale “Stefano e Daniela” e il Comunale di Salsomaggiore. “Tali attività inoltre non potranno prescindere da una fattiva collaborazione con le Istituzioni locali, gli enti pubblici e privati – garantisce il neopresidente - ed in particolare con le altre associazioni che perseguono scopi simili, già operanti sul territorio di Parma e provincia”.