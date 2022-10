AIPo-Confartigianato, verso un protocollo d’intesa

AIPo incontra Confartigianato, la più rappresentativa organizzazione italiana dell'artigianato e della micro e piccola impresa; nel nostro paese rappresenta il 96,4% del totale, più di 700.000 imprenditori associati e sono numerose le realtà aziendali che operano quotidianamente, anche consorziate, nella realizzazione delle opere di manutenzione e costruzione delle infrastrutture più utili per la salvaguardia del territorio. Proprio in quest’ottica che il presidente del Comitato di Indirizzo di AIPo, Pietro Foroni, insieme al direttore Meuccio Berselli hanno incontrato stamane il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, il segretario Vincenzo Mamoli e lo staff di presidenza. Un summit proficuo per comprendere al meglio tutte le opportunità possibili e praticabili della intesa pubblico/privata. Al centro un focus sul delicato momento di congiuntura internazionale in cui i costi delle materie prime e dell’energia rischiano di rallentare temporaneamente i processi di realizzazione delle opere indispensabili per la sicurezza delle aree più o meno fragili. Oltre a questo l’attenzione è stata rivolta a tutte quelle attività strategiche ed integrative che riguardano la potenziale, ma rilevante valorizzazione e promozione nel tempo delle opere (ciclovie, ecc.) realizzate.