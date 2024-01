Al Campus Garden giornata internazionale delle zone umide

Nel giorno in cui nel 1971 fu firmata la Convenzione di Ramsar, si celebra la giornata internazionale delle zone umide per aumentare la consapevolezza dell’importanza e della fragilità di questi ecosistemi. Per l’occasione, presso la Cascina Ambolana Moroni in Viale delle Scienze 33/A si terrà una mattinata di attività sul tema. In particolare, verrà presentato il laghetto della biodiversità, realizzato nell’ambito del Progetto Campus Garden grazie ad un progetto finanziato dall’Ateneo attraverso il bando per attività culturali e sociali di studentesse e studenti.

Programma

9:30: Interventi e saluti istituzionali

9:45: Introduzione sulla Giornata Internazionale delle Zone Umide ed il ruolo e importanza di questi ecosistemi

10:00: Presentazione del progetto studentesco Campus Garden, storia, rilevanza didattica ed opportunità

10:30 – 12:30: Visita dello spazio Campus Garden e attività pratiche di piantagione di piante acquatiche nell’area del laghetto della biodiversità.

Saranno presenti tra i relatori: i docenti Pierluigi Viaroli e Rossano Bolpagni per l’Università di Parma, rappresentanti del gruppo studentesco Campus Garden e dell’associazione Parma Sostenibile.

Sono invitati all’evento studenti, ricercatori, docenti e cittadini.