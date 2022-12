"Al di là e al di qua dell'immaginazione", l'ultimo libro di Aurora Vannucci

Si è svolta ieri pomeriggio, 16 dicembre, presso la biblioteca Roberta Venturini in Via Venezia a Parma, la presentazione del nuovo libro fantasy per bambini e ragazzi "Al di là e al di qua dell' immaginazione" dell' Alfiere della Repubblica Aurora Vannucci. Alla presenza di un pubblico attento e variegato la prof.ssa Serena Ballestri, docente presso il Liceo Artistico Paolo Toschi di Parma, ha intervistato la giovane scrittrice al suo quarto romanzo pubblicato.

L' evento è stato realizzato in collaborazione con Intesa San Martino di Parma con l' intento di promuovere il rilancio della biblioteca sociale Roberta Venturini che, come altre realtà di carattere culturale e sociale che operano sul territorio parmense, è stata fortemente penalizzata dal periodo pandemico. Aurora Vannucci, 17 anni, ha vinto il suo primo premio letterario all' età di 8 anni e l' ultimo, di una lunga serie, pochi giorni fa. Lo scorso anno, nel mese di dicembre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli ha conferito l' onorificenza di Alfiere della Repubblica per i suoi meriti letterari e perché i suoi scritti si occupano spesso di temi sociali (diversità di genere, bullismo, emarginazione ecc.)

A dicembre 2022 è uscito il suo terzo romanzo, un fantasy, dal titolo "Al di là e al di qua dell' immaginazione" a cura della casa editrice Lalbero. Questo libro segue una raccolta di racconti "Le mie prime cento pagine" e altri due romanzi di formazione "Vorrei la sesta elementare" (romanzo di esordio) e "100.000 mi piace" e come i precedenti è rivolto a bambini e ragazzi.

Si tratta di un fantasy ma a "doppio binario" dove la trama fantastica si intreccia con il racconto della storia di un giovane che deve affrontare una malattia. La parte fantasy invece è incentrata su due mondi (al di là e al di qua dell' immaginazione appunto) in cui vivono due ragazzi con le stesse sembianze e lo stesso nome. Il mondo al di qua dell' immaginazione avrà bisogno del ragazzo del mondo al di là dell' immaginazione per garantire la vittoria delle forze del bene sulle forze del male. Attorno ai due protagonisti ruotano una serie di altri personaggi, ognuno di questi a rappresentare un modo diverso di essere e di vivere, con un obiettivo da raggiungere a completamento della propria crescita interiore.

Il libro per bambini e ragazzi è stato scritto 5 anni fa e nel contempo Aurora ha continuato a scrivere racconti e romanzi e per l' ultimo, di genere distopico, è prevista la pubblicazione nel giugno 2024.

Aurora frequenta la classe quarta superiore presso Liceo Romagnosi di Parma, ama scrivere libri ma anche racconti di vario genere e tema: sociale, crescita interiore, fiabe, fantasy rivolgendosi sempre ad un pubblico di giovane età. La sua pagina instagram @aurora.writer.vannucci vanta oltre 20.000 follower.

Ha partecipato, in qualità di relatrice, al Salone del Libro di Torino e ad alcuni festival della letteratura per ragazzi, alla staffetta Bimed per le scuole ininterrottamente dal 2017 al 2022, oltre a numerosi concorsi letterari nazionali e internazionali per ragazzi e adulti ottenendo molteplici riconoscimenti. Infine ho partecipato a diverse trasmissioni radiofoniche e televisive, l'ultima delle quali il 28 settembre 2022 alla trasmissione " L'Ora Solare " su TV2000.