Al Parco Ducale la commemorazione dei militari caduti in guerra

Nella splendida cornice del Palazzo Ducale, il Comandate Provinciale dei Carabinieri, con una breve cerimonia, ha deposto una corona d’alloro ai piedi della lapide in onore dei Caduti, per ricordare tutti i militari che hanno sacrificato la loro vita per la democrazia e per la libertà. Al termine della breve, ma significativa, commemorazione il Colonnello Pagliaro ha rivolto un commosso pensiero ai caduti che si sono sacrificati per la Patria e le Libere Istituzioni, consentendo l’edificazione di uno Stato democratico ed unito. “Conservare la memoria dei caduti significa ricordare l’immenso patrimonio di valori che ci hanno tramandato e rappresenta un concreto stimolo per tutti noi a fare sempre meglio per garantire la sicurezza della collettività”.

Nel corso della stessa mattinata, il Comandante Provinciale unitamente al Prefetto di Parma, si è recato al cimitero della “Villetta” dove ha reso omaggio, con la deposizione di una corona sulla tomba, al Generale C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa, ed ai defunti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Parma presso il monumento in loro memoria.