Al salone del camper attesi 100mila visitatori

Il turismo all'aria aperta piace sempre di più agli italiani e il settore continua a crescere anno dopo anno. L'Emilia-Romagna, che è una delle regioni regine per questo settore (con Toscana, Veneto, Marche e Puglia), sarà tra le protagoniste all'edizione 2023 del Salone del Camper, in calendario da sabato 9 a domenica 17 settembre alle Fiere di Parma, con uno stand di 144 metri quadri (padiglione 2, stand M056) a cura di Apt Servizi Emilia-Romagna e con i desk istituzionali e info point delle tre Destinazioni Turistiche Regionali (Visit Romagna, Visit Emilia, Territorio Turistico Bologna-Modena) e la partecipazione del Progetto Trasversale Appennino Verde. Sono gli 15 operatori regionali presenti al salone con proposte che vanno dal trekking sugli Appennini al relax in spiagge e pinete dell'Adriatico, passando per i territori del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano dei parchi regionali e delle oasi protette. In camper si possono fare anche tanti tour d'arte e cultura lungo la millenaria Via Emilia, scoprire castelli, dimore storiche e monasteri, percorrere i tanti Cammini spirituali e le antiche Vie del pellegrinaggio. Nello stand regionale sono previste anche degustazioni e animazioni gastronomiche. Il 10 e 11 settembre si parte con la Valmarecchia, con la Pro Loco di Sant'Agata Feltria che presenta il proprio borgo, il calendario di eventi e i prodotti tipici a cominciare dal Tartufo Bianco. Negli stand non mancheranno le animazioni culturali che raccontano i castelli le dimore storiche del circuito dei Castelli Emilia-Romagna. Il Salone del Camper, ricorda infine Apt "è la più importante fiera del caravaning, delle vacanze en plein air e del turismo slow" e nel 2022 ha sfiorati i 100.000 visitatori. Sono presenti i maggiori produttori europei di veicoli i più famosi marchi della componentistica e dell'accessoristica. La sezione dedicata al turismo presenta le ultime tendenze vacanze, i luoghi ideali per il turismo en plein air.