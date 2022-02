L'appello del San Leonardo: "Da giorni una nuova telecamera, ma fatela funzionare"

"Prendiamo atto che, dopo il nostro intervento di preoccupazione sul quartiere San Leonardo ed in particolar modo per via Verona, nei giorni scorsi è stata posizionata nel Parco dei Vecchi Mulini una postazione di video sorveglianza che, da verifica visiva, non risulta ancora attiva (nella foto)". A scriverlo è Gianluca Zoni, presidente del Comitato "San leonardo che verrà". E aggiunge "Essendo quest’area diventata zona di spaccio e di degrado a cielo aperto ormai da molto tempo, vorremmo sapere quando verrà messa in funzione e soprattutto se questa telecamera e le altre dislocate per il quartiere hanno semplicemente una funzione di deterrenza solo per la loro presenza e/o di prova eventuale nelle registrazioni quando avvengono dei crimini oppure se vi è un costante monitoraggio da parte di operatori della Polizia municipale per verificare sul momento le situazioni e elaborare le strategie adatte per dar maggiore sicurezza. Rimaniamo in attesa di avere riscontro in merito ai nostri quesiti e inoltre risposta su una interrogazione fatta dalla Consigliera Comunale Luni Colla inerente il numero di telecamere presenti nel quartiere, la loro funzione e se attive o meno e nel caso il perché non funzionino".