Al via i lavori di rinnovo delle reti idriche, del gas in via Cervi e in via Monte Caio

A partire da lunedì 16 gennaio 2023 partirà un intervento di rinnovo della rete Idrica e del gas in via Sette Fratelli Cervi a cura di IRETI S.p.A.. I lavori, della durata di circa tre mesi, verranno eseguiti a circolazione stradale aperta mantenendo un senso unico di marcia con direzione Ovest --> Est (da Via Duca Alessandro a via Torelli). I lavori di rifacimento sottoservizi anticipano quella che sarà una riqualificazione del quartiere per portarlo a Zona 30, interventi che si realizzeranno nel mese di aprile ad opera del Comune di Parma nell'ambito del progetto regionale "Bike To Work". Vista l'importanza dell'intervento ne viene data informazione con largo anticipo. Il cantiere si svilupperà su tre fasi distinte e comporterà le seguenti modifiche alla circolazione:

Fase 1)

Dal 16/01/2023 al 22/02/2023 dalle 00:00 alle 24:00 :

Viale Sette Fratelli Cervi – da viale Duca Alessandro a via Martiri di Cefalonia, intersezioni escluse

Restringimento di carreggiata.

Istituzione del senso unico con direzione Ovest -->Est.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

V ia Monte Caio

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Istituzione del divieto di circolazione.

Fase 2)

Dal 20/02/2023 al 18/03/2023 dalle 00:00 alle 24:00 :

Viale Sette Fratelli Cervi – da via Martiri di Cefalonia a via Montagnana, intersezione esclusa

Restringimento di carreggiata.

Istituzione del senso unico con direzione Ovest -->Est.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

Fase 3)

Dal 13/03/2023 al 08/04/2023 dalle 00:00 alle 24:00 :

Viale Sette Fratelli Cervi – da via Montagnana a via Torelli, intersezione esclusa

Restringimento di carreggiata.

Istituzione del senso unico con direzione Ovest -->Est.

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in Zona 7, inoltrando il modello scaricabile al seguente link:

https://www.infomobility.pr. it/wp-content/uploads/2022/10/ AGT-rev.-1.pdf unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo imobility@ infomobility.pr.it