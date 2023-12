Al via il 15 gennaio la nuova edizione del corso di latino del progetto CORDA. Proposto nel 2022-2023 come corso di base, ora è diventato un corso di approfondimento/rafforzamento.

Il progetto CORDA (Cooperazione per l'Orientamento e la Riduzione delle Difficoltà di Accesso) nasce come iniziativa di orientamento per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di II grado che intendono intraprendere uno qualsiasi dei corsi di studio dell’Ateneo di Parma.

Dall’a. a. 2017-2018 il progetto, inizialmente nato all’interno dell'ex Dipartimento di Matematica, è stato esteso all’area umanistica e prevede corsi CORDA di lingua inglese, e dall’a. a. 2022-2023 anche di lingua latina. Il coordinatore del progetto per l’Ateneo è Emilio Daniele Giovanni Acerbi del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche.

Il corso di latino è organizzato dal Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma, responsabileSimone Gibertini, in collaborazione con il Liceo Classico-Linguistico “G. D. Romagnosi” e con il Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di Parma.

È rivolto alle studentesse e agli studenti del IV o V anno delle scuole secondarie di II grado della provincia di Parma, che possiedano buone conoscenze della grammatica normativa della lingua latina, che vogliano approfondire e/o rafforzare le loro competenze ed eventualmente iscriversi a corsi di laurea in materie umanistiche.

I corsi possono valere come ore di orientamento universitario e, se conclusi con buoni o ottimi risultati, danno diritto ad un bonus per gli esami di Lingua e Letteratura latina all’Università di Parma.

Caratteristiche del corso: