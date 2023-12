Al via il 17° Torneo della Befana

È tutto pronto per la 17esima edizione del Torneo della Befana, a Parma dal 4 al 6 gennaio. Si tratta di un torneo Internazionale di Calcio Giovanile autorizzato e regolamentato FIGC SGS con la partecipazione di Scuole Calcio dilettanti e Club Professionisti italiani e stranieri e Prima Edizione Torneo nazionale Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale. Il Bel Calcio sarà protagonista al Torneo della Befana 2024 grazie alla qualità delle squadre in campo in tutte le categorie proposte: importanti scuole calcio da tutta Italia e i migliori clubs professionisti daranno vita ad avvincenti sfide sempre all’insegna del Fair Play nella splendida cornice di Parma! Il torneo è riservato a tutte le categorie giovanili: Primi Calci U9 2015, Pulcini U10 2014, Pulcini U11 2013, Esordienti U12 2012, Esordienti U13 2011, Giovanissimi U14 2010 e U15 2009, Allievi U17 2007.In particolare, nelle categorie Esordienti a 9, Under 13 2011 e Under 12 2012, saranno presenti anche società professionistiche, che giocheranno sotto età come da regolamento, tra cui: Juventus FC, Atalanta Bergamasca Calcio, FC Internazionale, Parma Calcio 1913, ACF Fiorentina, Modena FC, Cremonese, AC Reggiana, US Sassuolo, US Fiorenzuola 1922 hanno già confermato la loro partecipazione!